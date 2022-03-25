Ереван просит Путина о помощи по Карабаху

Все попытки урегулировать военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха мирным путем потерпели неудачу. Боевые действия между враждующими сторонами продолжаются. Бои ведутся вблизи границ Армянской Республики. Как информировала пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, сегодня, 31 октября, премьер-министром Армении Николом Пашиняном было направлено письмо президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил помочь "обеспечить безопасность".

Отмечается, что он запросил помощь, основываясь на двусторонних соглашениях между странами.

В письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

В сообщении отмечается, что учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года".

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова к "болезненным компромиссам" по Карабаху, но не к капитуляции.