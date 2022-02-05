Эрдоган пообещал поддержку палестинцам
16:03 14 Май Киев, Украина
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган
обвинил Израиль
в обострении конфликта и назвал его «террористическим государством», пообещав Палестине поддержку.
Об этом сообщает Haberturk в пятницу, 14 мая.
"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных... Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует", – заявил Эрдоган.
По его словам, если другие страны региона совместными усилиями не остановят "агрессию" Израиля в Палестине и Иерусалиме, то "однажды настанет их очередь".
"Это террористическое государство перешло все границы. Иерусалим – это общее наследие всего человечества, помимо того, что он является домом для святых мест трех религий. Иерусалим – это весь мир. Долг человечества – противостоять нападениям Израиля на палестинские города", – добавил Эрдоган и призвал Совбез ООН принять меры для обеспечения мира на Ближнем Востоке.
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