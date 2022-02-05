Эрдоган пообещал поддержку палестинцам

16:03 14 Май Киев, Украина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в обострении конфликта и назвал его «террористическим государством», пообещав Палестине поддержку.

Об этом сообщает Haberturk в пятницу, 14 мая.

"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных... Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует", – заявил Эрдоган.

По его словам, если другие страны региона совместными усилиями не остановят "агрессию" Израиля в Палестине и Иерусалиме, то "однажды настанет их очередь".