Эрдоган: США и РФ не имеют права вмешиваться в конфликт в Карабахе

Президент Турции Раджеп Эрдоган отреагировал на призыв Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа провести переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе.
По мнению Эрдогана, последние 30 лет Россия, Франция и США не делали ничего, чтобы помочь в решении Карабахского конфликта, а поэтому сегодня просто не имеют права вмешиваться.
Также он потребовал от Армении немедленно вывести войска из региона и подчеркнул, что только при этом условии в Карабахе наступит мир.
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