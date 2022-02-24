Эрдоган: США и РФ не имеют права вмешиваться в конфликт в Карабахе

17:08 01 Октябрь Киев, Украина

Президент Турции Раджеп Эрдоган отреагировал на призыв Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа провести переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе.

По мнению Эрдогана, последние 30 лет Россия , Франция и США не делали ничего, чтобы помочь в решении Карабахского конфликта, а поэтому сегодня просто не имеют права вмешиваться.

"Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках прекращения огня", - заявил турецкий лидер.

Также он потребовал от Армении немедленно вывести войска из региона и подчеркнул, что только при этом условии в Карабахе наступит мир.