Эрдоган сообщил об ожидаемом в августе визите путина в Турцию

09:46 08 июля Киев, Украина

Продолжив свое президентство, Реджеп Тайип Эрдоган продолжил свои тесные отношения с главой Кремля Владимиром путиным. Так, 7 июля, на пресс-конференции во время визита Владимира Зеленского, глава Турции Эрдоган сообщил, что в августе ожидает приезда путина в страну с официальным визитом.

Среди главных тем, которые Эрдоган планирует обсудить с главой Кремля - зерновое соглашение и обмен пленными между рф и Украиной.

Эрдоган отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с Москвой по поводу последующего обмена пленными.

"Мы сейчас с россией обсуждаем этот вопрос. И в следующем месяце будет визит путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет", - заявил президент Турции.

Эрдоган отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайший результат следует ожидать положительного результата.

Также он отметил, что Турция ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия на два года.

"Мы будем прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на два года", - отметил Эрдоган. "Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность этой инициативы", - добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс.