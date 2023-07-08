Эрдоган сообщил об ожидаемом в августе визите путина в Турцию

Продолжив свое президентство, Реджеп Тайип Эрдоган продолжил свои тесные отношения с главой Кремля Владимиром путиным. Так, 7 июля, на пресс-конференции во время визита Владимира Зеленского, глава Турции Эрдоган сообщил, что в августе ожидает приезда путина в страну с официальным визитом.
Среди главных тем, которые Эрдоган планирует обсудить с главой Кремля - зерновое соглашение и обмен пленными между рф и Украиной.
Эрдоган отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с Москвой по поводу последующего обмена пленными.
Эрдоган отметил, что он внимательно следит за этим вопросом, и добавил, что в кратчайший результат следует ожидать положительного результата.
Также он отметил, что Турция ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия на два года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс.
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