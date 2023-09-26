Эрдоган: решение по вступлению Швеции в НАТО зависит от поставки F-16 Турции

17:09 26 сентября Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО , если администрация президента США Джо Байдена разрешит продажу истребителей F-16 Анкаре.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на турецкие СМИ.



По словам Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.



Президент Турции добавил, что администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификацией Анкарой шведской заявки.

"Если они (США — ред.) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. У Турецкого парламента будет решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал Эрдоган.

Анкара запросила истребители F-16 и комплекты для их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 млрд долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент США неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.