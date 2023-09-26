Эрдоган: решение по вступлению Швеции в НАТО зависит от поставки F-16 Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена разрешит продажу истребителей F-16 Анкаре.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.
Президент Турции добавил, что администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификацией Анкарой шведской заявки.
По словам Эрдогана, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.
Президент Турции добавил, что администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификацией Анкарой шведской заявки.
Анкара запросила истребители F-16 и комплекты для их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 млрд долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент США неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.
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