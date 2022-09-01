Эрдоган пытается организовать встречу путина с Зеленским

10:40 07 августа Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом рф Владимиром путиным в Сочи предложил ему провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Hurriyet.

"Я подчеркиваю, что победителя в войне не будет. Несмотря на трудности на местах, я также твердо верю, что кризис будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - сказал он.

Также Эрдоган подтвердил, что договорился с путиным о платежах за российский газ в рублях.

Отвечая на вопросы о ситуации с поставками зерна из портов Украины, Эрдоган отметил, что в настоящий момент на очереди стоят около 20 кораблей.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС Аккую, а затем рассказать путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.