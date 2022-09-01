Эрдоган пытается организовать встречу путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом рф Владимиром путиным в Сочи предложил ему провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Hurriyet.
Также Эрдоган подтвердил, что договорился с путиным о платежах за российский газ в рублях.
Отвечая на вопросы о ситуации с поставками зерна из портов Украины, Эрдоган отметил, что в настоящий момент на очереди стоят около 20 кораблей.
Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС Аккую, а затем рассказать путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.
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