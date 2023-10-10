Эрдоган призывает к мирному решению конфликта на Среднем Востоке

17:09 10 октября Киев, Украина

Президент Турции Эрдоган обсудил последние события вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС во время телефонных разговоров с лидерами Израиля, Палестины, Ливана, Катара и Египта.

"Эрдоган сказал президенту Израиля Исааку Герцогу, что любой шаг, который нанесет коллективный ущерб жителям Газы, усилит страдания в регионе", - сообщает директорат.

Эрдоган также отметил усилия Турции для прекращения противостояния.

"В телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для прекращения конфликтов и обеспечения покоя в регионе", - говорится в сообщении.

Президент Эрдоган также обсудил региональную напряженность в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.