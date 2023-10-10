Эрдоган призывает к мирному решению конфликта на Среднем Востоке

Президент Турции Эрдоган обсудил последние события вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС во время телефонных разговоров с лидерами Израиля, Палестины, Ливана, Катара и Египта.
Эрдоган также отметил усилия Турции для прекращения противостояния.
Президент Эрдоган также обсудил региональную напряженность в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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