Эрдоган пригрозил наказать турецкие СМИ за «вредный контент»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил турецким СМИ судебным иском из-за контента, «несовместимого с национальными и моральными ценностями», что критики расценили как попытку подавить инакомыслие.
В циркуляре, опубликованном в субботу в «Официальной газете», Эрдоган заявил, что решение направлено на устранение вредного воздействия телевизионных программ с иностранным содержанием, которые были адаптированы в Турции, и на защиту турецкой культуры.
Будут приняты все меры предосторожности против постановок, которые негативно влияют на семью, детей и молодежь, в соответствии с турецкими законами и конституцией. Дети и молодежь будут защищены от «сообщений, передаваемых через определенные символы», говорится в решении без уточнения.
Турецкий орган по наблюдению за СМИ, Верховный совет радио и телевидения, уже обладает широкими полномочиями и может штрафовать СМИ или приказывать временное отключение телевизионных каналов, которые в основном критикуют правительство.
Ильхан Таски, член организации по наблюдению за СМИ от главной оппозиционной партии, назвал этот шаг «циркуляром о цензуре» и сказал, что он нарушает конституцию, которая обещает защищать свободу прессы.
Отметим, большинство медиа-компаний в Турции уже принадлежат предприятиям, близким к консервативному и националистическому правительству, и тесно следуют курсу правительства.
Организация «Репортеры без границ» ставит Турцию на 153-е место из 180 стран в своем Мировом индексе свободы прессы за 2021 год. По данным Союза журналистов Турции, в настоящее время в тюрьмах находятся не менее 34 сотрудников СМИ.
Критики заявили, что это была еще одна попытка подавить свободу слова в преддверии выборов в следующем году.
Правозащитные организации регулярно обвиняют Турцию в подрыве свободы СМИ, арестовывая журналистов и закрывая критически важные СМИ, особенно после того, как Эрдоган пережил неудавшуюся попытку государственного переворота в июле 2016 года.
В циркуляре, опубликованном в субботу в «Официальной газете», Эрдоган заявил, что решение направлено на устранение вредного воздействия телевизионных программ с иностранным содержанием, которые были адаптированы в Турции, и на защиту турецкой культуры.
Будут приняты все меры предосторожности против постановок, которые негативно влияют на семью, детей и молодежь, в соответствии с турецкими законами и конституцией. Дети и молодежь будут защищены от «сообщений, передаваемых через определенные символы», говорится в решении без уточнения.
Турецкий орган по наблюдению за СМИ, Верховный совет радио и телевидения, уже обладает широкими полномочиями и может штрафовать СМИ или приказывать временное отключение телевизионных каналов, которые в основном критикуют правительство.
Ильхан Таски, член организации по наблюдению за СМИ от главной оппозиционной партии, назвал этот шаг «циркуляром о цензуре» и сказал, что он нарушает конституцию, которая обещает защищать свободу прессы.
Отметим, большинство медиа-компаний в Турции уже принадлежат предприятиям, близким к консервативному и националистическому правительству, и тесно следуют курсу правительства.
Организация «Репортеры без границ» ставит Турцию на 153-е место из 180 стран в своем Мировом индексе свободы прессы за 2021 год. По данным Союза журналистов Турции, в настоящее время в тюрьмах находятся не менее 34 сотрудников СМИ.
Критики заявили, что это была еще одна попытка подавить свободу слова в преддверии выборов в следующем году.
Правозащитные организации регулярно обвиняют Турцию в подрыве свободы СМИ, арестовывая журналистов и закрывая критически важные СМИ, особенно после того, как Эрдоган пережил неудавшуюся попытку государственного переворота в июле 2016 года.
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