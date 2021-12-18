Эрдоган прибыл в мечеть Айя-София

14:23 24 Июль Киев, Украина

Президент Турции, передавший исторический музей Айя-София, мусульманской организации страны, прибыл в новую мечеть для участия в пятничном намазе.

Это первый намаз с 1934 года, который проведут в Айя-Софии. Чтобы ознаменовать это событие, намаз будет продолжаться в течение суток.

В молитве также примут участие члены турецкого правительства, а также депутаты Великого национального собрания. О том прибыли ли приглашенные Эрдоганом главы других государств не сообщается.

Автомобиль турецкого лидера подъехал к юго-восточному входу в Айя-Софию с улицы Кабасакал. Охрана президента не позволила представителям СМИ близко подойти ко входу.

Ранее власти Стамбула из соображений безопасности ограничили доступ к Айя-Софии из-за массового скопления людей.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

Президент Турции Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в Айя-Софии в Стамбуле, где в 13:15 по московскому времени начался первый после 1934 года пятничный намаз.