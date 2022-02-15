Эрдоган посетил ОАЭ, чтобы восстановить отношения с арабским миром

09:01 15 Февраль Киев, Украина





Эрдоган сказал, что его двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты, начавшийся в понедельник, направлен на то, чтобы ослабить годы напряженности и соперничества с государством Персидского залива.



Он сказал, что с визитом



Турция оказалась во все большей изоляции на Ближнем Востоке, в основном из-за поддержки Анкарой исламистской группировки «Братья-мусульмане», что вызвало беспокойство у многих ближневосточных лидеров.



Преподаватель международных отношений Соли Озел из стамбульского университета Кадир Хас говорит, что визит Эрдогана в ОАЭ является частью более широкой региональной перезагрузки, и Иран обеспечивает решающую точку соприкосновения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах в надежде восстановить натянутые отношения. Аналитики говорят, что общие опасения по поводу Ирана могут стать точкой соприкосновения.Эрдоган сказал, что его двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты, начавшийся в понедельник, направлен на то, чтобы ослабить годы напряженности и соперничества с государством Персидского залива.Он сказал, что с визитом Турция стремится развить достигнутый импульс и предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть отношения на тот уровень, которого они заслуживают.Турция оказалась во все большей изоляции на Ближнем Востоке, в основном из-за поддержки Анкарой исламистской группировки «Братья-мусульмане», что вызвало беспокойство у многих ближневосточных лидеров.Преподаватель международных отношений Соли Озел из стамбульского университета Кадир Хас говорит, что визит Эрдогана в ОАЭ является частью более широкой региональной перезагрузки, и Иран обеспечивает решающую точку соприкосновения.

«Атака Турции по обаянию нацелена на несколько стран, одна из которых — Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны заинтересованы, как и все западные страны, в том, чтобы Иран не был таким влиятельным, как сегодня», — сказал он.

Турция все больше конкурирует с Ираном, от Кавказа до Сирии.



На прошлой неделе турецкие проправительственные СМИ сообщили, что несколько предполагаемых иранских агентов были арестованы в Турции в ходе совместной операции турецко-израильской разведки по предотвращению убийства турецко-израильского бизнесмена.



Аресты были произведены после того, как Иран недавно прекратил поставки природного газа в Турцию более чем на неделю, в результате чего большая часть производственного сектора страны остановилась на несколько дней.



Аслы Айдынтасбас, старший научный сотрудник Европейского совета, говорит, что есть подозрения, что отключение газа могло быть политически мотивировано.

«Мы видели, как Иран отключил природный газ для Турции якобы потому, что [у него] что-то сломалось или он [Иран] нуждался в нем для своего внутреннего рынка. Но не случайно это произошло после встречи Владимира Путина с лидером Ирана [Эбрагимом] Раиси. Это явно был сигнал для Турции», — сказала она.

Иран и Россия тесно сотрудничают в Сирии, поддерживая режим Дамаска, а Турция поддерживает сирийских повстанцев. Москва также выразила свое недовольство продажей Анкарой боевых беспилотников Украине.



Аналитик Озел предупреждает, что турецко-иранское соперничество, вероятно, будет обостряться, поскольку Анкара разделяет опасения западных и ближневосточных стран по поводу ядерной энергетической программы Ирана.

«Если Турция хочет присоединиться к этой борьбе, то да, мы можем ожидать, что турецко-иранские отношения будут немного напряженными. С другой стороны, Турции и Ирану удается поддерживать конкурентные отношения и отношения сотрудничества на протяжении столетий, поэтому они довольно хорошо разбираются в том, как это сделать», — сказал он.

Аналитики предупреждают, что в случае срыва переговоров между Ираном и международным сообществом по устранению опасений по поводу иранской ядерной программы усилия Турции по уравновешиванию конкуренции и соперничества со своим иранским соседом могут столкнуться с более серьезным испытанием.