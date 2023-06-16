Эрдоган подчеркнул свои "особые отношения" с путиным, - CNN

Турция готовится к завершающему этапу президентских выборов, и весь мир ожидает итогов. Как изменится политическая роль Турции в ходе войны россии в Украине? Ведь действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимал в этой политической картине далеко не последнее место.
За неделю до второго тура выборов Реджеп Эрдоган в интервью CNN заявил, что его страна имеет положительные отношения с россией и санкции против нее вводить не собирается.
По мнению Эрдогана, Запад нуждается в "очень сбалансированном подходе" к такой стране, как россия.
Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против рф, как это сделали западные страны.
Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента. Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 44,88%. Второй тур выборов президента состоится 28 мая.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии