Эрдоган планирует встретиться с Маском для обсуждения космических технологий

08:41 18 сентября Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с американским бизнесменом Илоном Маском , чтобы обсудить сотрудничество в различных сферах, в частности, космических технологий и аккумуляторов для электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что Эрдоган встретится с Маском в новом Турецком доме, недалеко от штаб-квартиры ООН, где на этой неделе состоится заседание Генеральной Ассамблеи. До этого Маск встречался с Эрдоганом в Анкаре в 2017 году.



Президент Турции рассматривает запланированный на июнь 2024 запуск спутника Turksat 6A как важную веху для сбора разведданных, которые могут быть использованы в военных целях.



Также известно, что компания Илона Маска SpaceX сотрудничает с турецкой космической программой по запуску спутников связи. Турция также ищет помощи в разработке аккумуляторов для своего первого отечественного электромобиля Togg.