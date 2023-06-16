Эрдоган остается у власти до 2028 года

06:43 29 мая Киев, Украина

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов с результатом 52,16% голосов избирателей. Кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали свыше 47,84% избирателей. Это разница в более 2 миллиона голосов.

Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

В общей сложности для избирателей по всей Турции было установлено 191 885 урн для голосования. Явка во втором туре выборов президента Турции составила 85,53%, что менее чем на два процентных пункта ниже по сравнению с первым туром голосования.

"Все 85 миллионов наших граждан — победители выборов 14 и 28 мая. Я хотел бы поблагодарить наш народ за то, что он возложил на нас ответственность за управление страной на следующие пять лет. Мы будем достойны вашего доверия", - пообещал Эрдоган.

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