Эрдоган остается у власти до 2028 года

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов с результатом 52,16% голосов избирателей. Кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали свыше 47,84% избирателей. Это разница в более 2 миллиона голосов.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.
В общей сложности для избирателей по всей Турции было установлено 191 885 урн для голосования. Явка во втором туре выборов президента Турции составила 85,53%, что менее чем на два процентных пункта ниже по сравнению с первым туром голосования.
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