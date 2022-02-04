Эрдоган обвинил Запад в усугублении украинского кризиса

13:56 04 Февраль Киев, Украина





Комментарии Эрдогана, сделанные по возвращении из поездки в Киев в четверг, прозвучали, когда он пытается организовать российско-украинский саммит, чтобы развеять опасения, что президент России Владимир Путин готовится к вторжению в Украину.



Эрдоган пытался позиционировать Турцию, которая является членом оборонного альянса НАТО, в качестве нейтрального посредника, близкого как к Москве, так и к Киеву. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в «усугублении» российско-украинского кризиса и раскритиковал позицию президента США Джо Байдена ..Комментарии Эрдогана, сделанные по возвращении из поездки в Киев в четверг, прозвучали, когда он пытается организовать российско-украинский саммит, чтобы развеять опасения, что президент России Владимир Путин готовится к вторжению в Украину.Эрдоган пытался позиционировать Турцию, которая является членом оборонного альянса НАТО, в качестве нейтрального посредника, близкого как к Москве, так и к Киеву.



Он выступил с одним из самых резких критических замечаний по поводу позиции Европы и США в отношении кризиса в интервью турецким журналистам в своем самолете.



«К сожалению, Запад до сих пор не внес никакого вклада в решение этого вопроса. Могу сказать, что они только усугубляют ситуацию», — сказал Эрдоган, добавив, что Байден «пока не смог продемонстрировать позитивный подход».



Высоко оценив бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и ее подход к Украине, Эрдоган сказал, что после ее ухода Европа столкнулась с «серьезными проблемами на уровне руководства».



После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган подтвердил свое предложение провести кризисный саммит Украина-Россия в Турции.



В самолете он сказал, что Путин «положительно отреагировал» на эту идею и что дата визита российского лидера будет назначена в ближайшее время.



Эрдоган также раскритиковал освещение кризиса в международных СМИ, которое в значительной степени полагалось на оценки американской разведки, которые Кремль отвергает, а Киев с осторожностью принимает.



«Я считаю, что эскалация вопроса между Украиной и Россией в международных СМИ принесла больше вреда, чем пользы», — сказал Эрдоган, слова которого цитирует телеканал CNN Turk.