Эрдоган обвинил главу турецкого Центробанка в обвале турецкой лиры

12:54 07 ноября Киев, Украина

Тяжелые времена переживает экономика Турции. На фоне пандемии коронавируса происходит стремительное падение курса национальной валюты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усмотрел в происходящей ситуации вину председателя турецкого Центробанка Мурата Уйсала и своим указом уволил последнего с занимаемой должности. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило информагентство РБК-Украина.

Решение об увольнении Уйсала принято на фоне рекордного падения курса лиры, отмечает издание.

В начале этой недели лира обесценилась до 8,49 лиры за один американской доллар. Предыдущий рекорд был установлен в конце октября текущего года.

Отметим, что по состоянию на 5 ноября курс был на уровне 0,12 лиры за $1, тогда как в середине января – 0,17 лиры. Таким образом, в текущем году турецкая валюта потеряла 30% стоимости.

Ранее Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса в Турции. По его словам, граждане страны должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены.