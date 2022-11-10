Эрдоган назвал положительным решение об отступлении войск рф из Херсона

10:12 10 ноября Киев, Украина





Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между Украиной и россией, но невозможно прогнозировать, когда война закончится. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом. Об этом он сказал журналистам в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан, сообщает TRT Haber.Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между Украиной и россией, но невозможно прогнозировать, когда война закончится.

"Но решение россии по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с рф. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", - сказал турецкий лидер.

9 ноября Министерство иностранных дел россии заявило, что готово к переговорам с Украиной о прекращении войны, однако с учетом "складывающихся реалий". Вскоре после этого заявления российское Минобороны сообщило о намерении вывести войска в Херсонской области с правого берега Днепра на левый — то есть из Херсона и близлежащих населенных пунктов. Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в очередной раз напомнил, что для мирных переговоров россия должна вывести свои войска из Украины. Он добавил, что заявление МИД россии - это очередной дымовой занавес.