Эрдоган намерен контролировать перемирие в Нагорном Карабахе

Эрдоган намерен совместно с Россией контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, хотя в тексте соглашения нет пункта о присутствии турецких военных в Нагорном Карабахе.
Об этом Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре, передает агентство AFP.
По словам турецкого лидера, Турция будет контролировать прекращение огня вместе с Россией в "общем центре, который будет создан Азербайджаном на его землях, освобожденных от армянской оккупации".
Также в сообщении отмечается, что Москва будет нести "важную ответственность" в этом отношении.
Само подписание соглашения о прекращении огня Эрдоган охарактеризовал как "правильный шаг в направлении долгосрочного урегулирования".
В то же время накануне в пресс-службе президента РФ Владимира Путина утверждали, что текст соглашения о капитуляции, которое подписали Азербайджан и Армения при посредничестве России, не содержит положения о присутствии турецких военных в Нагорном Карабахе.
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