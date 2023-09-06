Эрдоган может поехать на встречу с путиным на следующей неделе - Bloomberg

17:51 28 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Bloomberg.



По словам двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, Эрдоган может отправиться в россию в пятницу, 8 сентября, после чего поедет в Индию для участия в саммите G7, который состоится в Нью-Дели.



Глава Турции Реджеп Эрдоган может встретиться с президентом рф владимиром путиным на российской территории на следующей неделе.Об этом сообщает Bloomberg.По словам двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, Эрдоган может отправиться в россию в пятницу, 8 сентября, после чего поедет в Индию для участия в саммите G7, который состоится в Нью-Дели.

В издании отмечают, что Эрдоган хочет, чтобы было возобновлено зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого россия вышла в июле. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными, особенно после того, как рф атаковала украинскую портовую инфраструктуру для экспорта агропродукции.

Что известно о встречах Эрдогана и путина

2 августа путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о визите президента рф в Турцию.



Впоследствии СМИ писали, что путин может приехать в конце августа. 14 августа появилась информация о визите президента рф "в ближайшие дни".



Сам Эрдоган 21 августа заявил, что намерен встретиться с путиным в сентябре 2023 года, если "будет такая возможность".