Эрдоган использует возобновление экспорта зерна в своей предвыборной кампании

19:40 09 августа Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган использует ситуацию возобновлением экспорта зерна из Украины в своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 9 августа.



Информагентство отмечает, что ряд дипломатических побед дает турецкому президенту "передышку" от экономических трудностей в Турции. Свои дипломатические успехи он использует в предвыборной стратегии на выборах, которые состоятся в 2023 году.



СМИ добавляет, что это станет самым серьезным испытанием для Эрдогана за все время его почти 20-летнего правления. В частности, прогресс на международном уровне контрастирует с мрачной экономической картиной внутри страны: инфляция выросла до 79%, а лира достигла рекордных минимумов еще в декабре прошлого года.



Противники обвиняют Эрдогана в неправильной экономической политике. Они критикуют серию снижений процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию, и увольнение трех руководителей центрального банка с 2019 года, в результате чего страна имеет большой дефицит текущего счета и зависит от внешнего финансирования для поддержки экономики.



Сам турецкий президент заявлял, что плоды экономической политики правительства - приоритет экспорта, производства и инвестиций - увеличатся в первом квартале 2023 года.