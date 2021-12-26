Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Украине
18:46 16 Апрель Киев, Украина
В ходе телефонного диалога президент Турции Раджеп Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг
обсудили ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, Ливию, Афганистан, а также эскалацию РФ на украинских границах.
Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, сообщает ТАСС.
"Стороны обсудили региональные темы, в первую очередь кризис в отношениях между Россией и Украиной, а также ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, Ливию и Афганистан. Президент Эрдоган сообщил, что верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - говорится в обнародованном пресс-службой турецкого лидера коммюнике.
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