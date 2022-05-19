Энергогигант Италии откроет счет в рублях для оплаты за российский газ

Итальянский энергетический гигант Eni SpA сообщил, что откроет счета в рублях и евро в российском "Газпромбанке", чтобы платить россии за поставленный российский газ.
Об этом пишет агентство Bloomberg .
Компания утверждает, что приняла такое решение, чтобы гарантировать своевременные платежи и избежать перебоев с поставкой газа.
Bloomberg отмечает, Eni пошла на этот шаг в то время, как Европейский Союз избегал письменного изложения новых подробных указаний по поставкам газа после того, как президент россии владимир путин настоял на том, чтобы за газ платили в рублях.
Во вторник компания заявила, что новые процедуры Eni будут нейтральны с точки зрения как расходов, так и рисков, и не будут несовместимы с санкциями. Платежное обязательство может быть исполнено переводом в евро, уверяют в Eni.
Подконтрольная государству компания заявила, что это решение она согласовала с итальянским правительством и в соответствии с санкциями.
Компания добавила, что открывает счета в двух валютах в целях предосторожности.
В настоящее время ЕС выпустил два набора инструкций по оплате за газ. Оба покидают простор для толкования, сообщает Bloomberg.
Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на прошлой неделе, что "нет официального заявления о том, что означает нарушение санкций" , и что на сегодняшний день "никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции" .
Страны и компании в течение недель требовали Европейской комиссии ясности относительно того, как они могут осуществлять платежи, не нарушая санкций, введенных после вторжения россии в Украину. Конечный срок оплаты российского газа в Eni – примерно до 20 мая.
Как известно, Европейский Союз пока не ввели действенные санкции против россии из-за ее агрессии в Украине. Сейчас ежедневно россия получает от продажи нефти и газа европейским странам 1 млрд долларов, в то время как ее расходы на войну за один день составляют 1 млрд долларов.
Об этом пишет агентство Bloomberg .
Компания утверждает, что приняла такое решение, чтобы гарантировать своевременные платежи и избежать перебоев с поставкой газа.
Bloomberg отмечает, Eni пошла на этот шаг в то время, как Европейский Союз избегал письменного изложения новых подробных указаний по поставкам газа после того, как президент россии владимир путин настоял на том, чтобы за газ платили в рублях.
Во вторник компания заявила, что новые процедуры Eni будут нейтральны с точки зрения как расходов, так и рисков, и не будут несовместимы с санкциями. Платежное обязательство может быть исполнено переводом в евро, уверяют в Eni.
Подконтрольная государству компания заявила, что это решение она согласовала с итальянским правительством и в соответствии с санкциями.
Компания добавила, что открывает счета в двух валютах в целях предосторожности.
В настоящее время ЕС выпустил два набора инструкций по оплате за газ. Оба покидают простор для толкования, сообщает Bloomberg.
Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на прошлой неделе, что "нет официального заявления о том, что означает нарушение санкций" , и что на сегодняшний день "никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции" .
Страны и компании в течение недель требовали Европейской комиссии ясности относительно того, как они могут осуществлять платежи, не нарушая санкций, введенных после вторжения россии в Украину. Конечный срок оплаты российского газа в Eni – примерно до 20 мая.
Как известно, Европейский Союз пока не ввели действенные санкции против россии из-за ее агрессии в Украине. Сейчас ежедневно россия получает от продажи нефти и газа европейским странам 1 млрд долларов, в то время как ее расходы на войну за один день составляют 1 млрд долларов.
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