Энергетический суверенитет: Чехия откажется от нефти и ядерного топлива из рф

12:33 18 октября Киев, Украина

Ключевым аспектом национальной безопасности Чехии, является энергетическая независимость, в связи с чем, в считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от российской нефти и российского ядерного топлива.

Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

"Чехия стремится усилить независимость в сфере энергетики и обеспечить контроль над ключевыми сырьевыми ресурсами, чтобы стать более сильным государством. Мы избавимся от нефти и ядерного топлива из рф, так же, как избавились от зависимости от российского газа", - сказал премьер.

Он отметил, что правительство Чехии уже предприняло шаги для уменьшения зависимости от россии и будет продолжать работать в этом направлении.

Фиала подчеркнул важность укрепления государственной роли в энергетическом секторе. В рамках усиления энергетической безопасности Чехия приобрела долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ), оператора газопровода Net4Gas и планирует увеличить мощность трансальпийского нефтепровода TAL. Кроме того, страна готовится к строительству как обычных, так и малых модульных ядерных реакторов.

Премьер-министр подчеркнул, что эти шаги способствуют созданию энергетического суверенитета, что является критически важным в настоящее время.