Ключевым аспектом национальной безопасности Чехии, является энергетическая независимость, в связи с чем, в считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от российской нефти и российского ядерного топлива.
Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Он отметил, что правительство Чехии уже предприняло шаги для уменьшения зависимости от россии и будет продолжать работать в этом направлении.
Фиала подчеркнул важность укрепления государственной роли в энергетическом секторе. В рамках усиления энергетической безопасности Чехия приобрела долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ), оператора газопровода Net4Gas и планирует увеличить мощность трансальпийского нефтепровода TAL. Кроме того, страна готовится к строительству как обычных, так и малых модульных ядерных реакторов.
Премьер-министр подчеркнул, что эти шаги способствуют созданию энергетического суверенитета, что является критически важным в настоящее время.
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