Энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года - Bloomberg

Энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года. Такую оценку экспертов публикует издание Bloomberg.
Процесс подготовки к следующим отопительным сезонам может быть сложнее в случае полного прекращения поставок российского газа.
Руководители энергетических компаний Европы отмечают, быстрого решения проблемы нет, поэтому энергокризис затянется на несколько лет.
Руководители энергетических компаний Европы отмечают, быстрого решения проблемы нет, поэтому энергокризис затянется на несколько лет.
Издание отмечает, что энергетический кризис стал худшим за последние 50 лет. При резком росте цен давление усугубило кризис стоимости жизни и поставило экономику на грань рецессии.
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