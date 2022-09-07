Энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года - Bloomberg

20:05 07 сентября Киев, Украина

Энергетический кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года. Такую оценку экспертов публикует издание Bloomberg.





Руководители энергетических компаний Европы отмечают, быстрого решения проблемы нет, поэтому энергокризис затянется на несколько лет. Процесс подготовки к следующим отопительным сезонам может быть сложнее в случае полного прекращения поставок российского газа Руководители энергетических компаний Европы отмечают, быстрого решения проблемы нет, поэтому энергокризис затянется на несколько лет.

"Следующей зимой у Европы могут возникнуть еще более серьезные проблемы. Возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как нам удалось сделать в этом году", - сказал Ниек Ден Холландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE.

Издание отмечает, что энергетический кризис стал худшим за последние 50 лет. При резком росте цен давление усугубило кризис стоимости жизни и поставило экономику на грань рецессии.