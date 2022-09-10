Эмоциональный комментарий Стивена Кинга на успешное наступление ВСУ

Известный американский писатель Стивен Кинг эмоционально отреагировал на контрнаступление ВСУ. Об этом он в ночь на субботу, 10 сентября, написал в Twitter.
Как известно, Стивен Кинг последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В частности, он назвал терактом удар по ТЦ в Кременчуге.
Напомним, ранее Кинг заявил, что президент рф Владимир путин должен немедленно покинуть свой пост, чтобы не допустить смерти людей.
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