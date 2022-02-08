«Эмми-2020»: карантинный режим для премии

17:12 21 Сентябрь Киев, Украина

72-я церемония вручения телепремии "Эмми" прошла в онлайн-режиме, а все из-за карантинных ограничений. Соответственно не было красной дорожки в ее традиционном формате. Но все же звездам удалось пощеголять в своих нарядах - в трансляции по видеосвязи.

Онлайн-встреча превратила роскошную церемонию на атмосферные посиделки. А вместо привычной красной дорожки с образами от знаменитых дизайнеров мы получили звезд кино в любимых пижамах, кардиганах и спортивных костюмах. Хотя, конечно, были и те, кто не смог отказаться от возможности одеть стильный коктейльный наряд.

Чтобы покончить с этим всем недоразумением под названием "2020", селебрити устроили в прямом эфире веселое празднование Нового года. А некоторые организовали маленькие домашние вечеринки по случаю 72-й премии "Эмми".

"Наследники" от HBO стали лучшим драматическим сериалом по версии телевизионной премии "Эмми". Это сериал о семье, которая руководит медиаимперией. Всего "Наследники" получили 7 статуэток "Эмми".

Лучшей актрисой признана Зендея ("Эйфория").

В категории "Лучший мини-сериал" победили "Хранители". Реджина Кинг, которая играла в этом сериале, получила награду как лучшая актриса мини-сериала. "Хранители" стали лидером по количеству наград, собрав 11 статуэток "Эмми".

Лучшим комедийным сериалом стал "Шиттс Крик". Актеры, которые играли главные роли в сериале, Юджин Леви и Кэтрин О'Хара стали лучшими комедийными актером и актрисой. Всего "Шиттс Крик" получил 9 наград.

В номинации "Лучший телевизионный фильм" победила драма "Безупречный".