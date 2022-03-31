Эммануэль Макрон намерен усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне

18:17 05 ноября Киев, Украина

В свете недавних событий, связанных с массовыми терактами в европейских странах, 5 ноября Эммануэль Макрон объявил о решении усилить меры безопасности в Шенгенской зоне, к ответным действиям он призывает и ЕС.



"Теракты, которые понесла Франция, и несколько дней назад получила Австрия в Вене, показали, что опасность терроризма существует везде, существующие глобализированные сети (...), — пояснил свою позицию Макрон. — Поэтому нужно, чтобы Европа усилила свою реакцию. Франция делает это, удваивая свои имеющиеся силы". Макрон пообещал представить соответствующие предложения в декабре текущего года.



Также французский президент объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны. "На фоне изменений относительно ситуации с угрозами (...) мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне", — сказал Макрон, которого цитирует информагентство dpa. Заявление Макрона прозвучало в ответ на серию терактов, совершенных в последнее время во Франции.



Он также пояснил, что для реализации объявленных планов по строгому пограничному контролю будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на госгранице с 2,4 до 4,8 тысячи.



Еще перед выборами в Европарламент в 2019 Макрон уже призвал к пересмотру политики Шенгенской зоны в своем тогдашнем обращении, напоминает dpa. Тогда французский президент указывал на необходимость создания совместной пограничной полиции ЕС, а также общеевропейского органа по предоставлению убежища. Кроме того, Макрон требовал ужесточения правил контроля и проверок. Франция уже усиливала пограничный контроль после кровавых терактов в 2015 году.



На прошлой неделе 21-летний тунисец совершил жестокое убийство трех человек в церкви в Ницце. Есть информация, что нападающий прибыл во Францию через итальянский остров Лампедуза. Ранее во Франции было совершено еще два нападения. Так же в обоих случаях следователи предполагают исламистский мотив.



Канцлер Австрии Себастьян Курц 5 ноября во время выступления в парламенте в Вене заявил о планах создания совместного европейского альянса в борьбе против терроризма. "Я рад, что нам удалось договориться не только с Эммануэлем Макроном, но и с председателем Европейской Комиссии, и уже на следующей неделе мы проведем переговоры, чтобы договориться о совместных действиях в этой области", — заявил Курц, цитирует информагентство Reuters.

Результатом этих переговоров должен стать широкий европейский альянс, сказал австрийский канцлер.



Как сообщалось, в результате совершенного 2 ноября теракта в центре Вены погибли четверо гражданских. Еще 23 человека, в том числе один полицейский, получили ранения, некоторые из которых серьезные. Нападавшим оказался 20-летний последователь международной террористической группировки "Исламское государство" (ИД), которое взяло на себя ответственность за нападение в Вене.