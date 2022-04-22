Елизавета II выпустила королевский "эликсир" 

20:47 24 ноября Киев, Украина

Королева Елизавета II к Рождеству выпустила джин, так жители Великобритании во время зимних праздников, смогут наслаждаться королевским "эликсиром".

Отмечается, что горячительный напиток называется Sandringham Celebration Gin. Его производят на винокурне, расположенной в поместье на севере Норфолка. Джин разливают по пол литровым бутылкам.

Так, за королевский джин нужно будет заплатить 50 фунтов стерлингов (около 1900 грн). А приобрести его можно будет через интернет-магазин. Причем доставка для жителей Британии будет бесплатной.

Ходят слухи, что джин - один из любимых алкогольных напитков королевы Елизаветы II.

Местные СМИ утверждают, что Sandringham Celebration Gin - не первый спиртной напиток, производимый королевской семьей. Так, в июле 2020 года в Букингемском дворце выпустили коллекцию джина Royal Collection Trust. Прошло всего несколько месяцев, как сын Елизаветы принц Чарльз начал индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.