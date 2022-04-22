Елизавета II выпустила королевский "эликсир" 

Королева Елизавета II к Рождеству выпустила джин, так жители Великобритании во время зимних праздников, смогут наслаждаться королевским "эликсиром".
Отмечается, что горячительный напиток называется Sandringham Celebration Gin. Его производят на винокурне, расположенной в поместье на севере Норфолка. Джин разливают по пол литровым бутылкам.
Так, за королевский джин нужно будет заплатить 50 фунтов стерлингов (около 1900 грн). А приобрести его можно будет через интернет-магазин. Причем доставка для жителей Британии будет бесплатной.
Ходят слухи, что джин - один из любимых алкогольных напитков королевы Елизаветы II.
Местные СМИ утверждают, что Sandringham Celebration Gin - не первый спиртной напиток, производимый королевской семьей. Так, в июле 2020 года в Букингемском дворце выпустили коллекцию джина Royal Collection Trust. Прошло всего несколько месяцев, как сын Елизаветы принц Чарльз начал индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.
Отмечается, что горячительный напиток называется Sandringham Celebration Gin. Его производят на винокурне, расположенной в поместье на севере Норфолка. Джин разливают по пол литровым бутылкам.
Так, за королевский джин нужно будет заплатить 50 фунтов стерлингов (около 1900 грн). А приобрести его можно будет через интернет-магазин. Причем доставка для жителей Британии будет бесплатной.
Ходят слухи, что джин - один из любимых алкогольных напитков королевы Елизаветы II.
Местные СМИ утверждают, что Sandringham Celebration Gin - не первый спиртной напиток, производимый королевской семьей. Так, в июле 2020 года в Букингемском дворце выпустили коллекцию джина Royal Collection Trust. Прошло всего несколько месяцев, как сын Елизаветы принц Чарльз начал индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.
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