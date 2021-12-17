Эквадор ввел запрет на торговлю спиртным в выходные

Меры будут действовать в 18 из 24 провинций страны до 12 августа
На большей части Эквадора невозможно будет приобрести спиртные напитки в выходные дни. Власти ввели запрет на реализацию алкогольной продукции в 18 из 24 провинций страны. Он продлится до 12 августа текущего года.
Меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса в республике. Об этом в четверг сообщается на сайте местного комитета по действиям в чрезвычайных условиях.
Число заразившихся коронавирусом в Эквадоре на данный момент составляет 84 370, число умерших от вызываемого вирусом заболевания составляет 5 657. Власти указывают, что еще около 3,5 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.
В марте руководство Эквадора ввело режим ЧП и закрыло границы страны, в мае некоторые ограничения были ослаблены. В регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. С 1 июня были частично восстановлены коммерческие пассажирские авиаперевозки. По-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.
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