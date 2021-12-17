Эквадор ввел запрет на торговлю спиртным в выходные

14:39 31 Июль Киев, Украина

Меры будут действовать в 18 из 24 провинций страны до 12 августа

На большей части Эквадора невозможно будет приобрести спиртные напитки в выходные дни. Власти ввели запрет на реализацию алкогольной продукции в 18 из 24 провинций страны. Он продлится до 12 августа текущего года.

Меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса в республике. Об этом в четверг сообщается на сайте местного комитета по действиям в чрезвычайных условиях.

«С 31 июля по 12 августа запрещается продажа алкоголя в период с пятницы по воскресенье», — говорится в сообщении. Меры будут действовать в 18 из 24 провинций страны, в шести из них будет также ужесточен режим комендантского часа.

Число заразившихся коронавирусом в Эквадоре на данный момент составляет 84 370, число умерших от вызываемого вирусом заболевания составляет 5 657. Власти указывают, что еще около 3,5 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

В марте руководство Эквадора ввело режим ЧП и закрыло границы страны, в мае некоторые ограничения были ослаблены. В регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. С 1 июня были частично восстановлены коммерческие пассажирские авиаперевозки. По-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.