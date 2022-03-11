Экс-президента Франции обвиняют в участии в преступной группировке

19:30 16 октября Киев, Украина

Николя Саркози , который занимал пост президента Франции с 2007 до 2012, подозревают в связи с Муаммаром Каддафи. Речь идет о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Перед этим Саркози четыре дня общался с антикоррупционными судьями.



Правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию мог финансировать Муаммар Каддафи. Поэтому после окончания срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году начали прослушивание его телефонных разговоров.



Следствие заинтересовалось передачей средств через одного из давних соратников Саркози Тьерри Гобера. Против него обвинения в создании преступной группировки выдвинули в январе этого года. Следствие подозревает, что эти переводы могли использоваться для финансирования кампании Саркози.



Николя Саркози отреагировал постом в соцсетях, в котором продолжает настаивать на своей невиновности.

"Я ответил на все поставленные вопросы, ни разу не затруднившись с ответом, и теперь мою невиновность снова ставят под вопрос решением, которое не дополняется никакими доказательствами непрозрачного финансирования", - заявил Саркози.

Это уже четвертое дело в отношении Николя Саркози. Также между 23 ноября и 10 декабря должен состояться суд по обвинению в коррупции по делу о "подслушивании", а между 17 марта и 15 апреля 2021 года - о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.



Напомним, несколькими годами ранее сын Каддафи заявил, что имеет улики против Саркози.