Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с путиным

Как претендент на пост президента США, Дональд Трамп охотно выступает перед публикой и дает интервью прессе. Но некоторые его высказывания должны насторожить американское общество. Так, во время интервью телеканалу NBC, экс-президент США Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с президентом россии Владимиром путиным. Об этом передает Голос Америки.
В частности, Трамп заявил, что важно находить взаимопонимание с путиным, потому что у него 1700 ядерных ракет. Поэтому "взаимопонимание с ним – это положительно, а не отрицательно".
Ведущая Кристен Велкер рассказала, что во время интервью она напомнила Трампу о бомбардировке россией роддомов в Украине, похищении украинских детей, массовых захоронениях убитых россией украинцев и спросила отношение политика к этому.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина могла бы избежать нападения россии, если бы согласилась на территориальные уступки и нейтральный статус НАТО.
На это в ОП ему ответили, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны, потому что это вопрос самоуважения и свободы.
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