Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с путиным

12:06 17 сентября Киев, Украина

Как претендент на пост президента США, Дональд Трамп охотно выступает перед публикой и дает интервью прессе. Но некоторые его высказывания должны насторожить американское общество. Так, во время интервью телеканалу NBC, экс-президент США Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с президентом россии Владимиром путиным. Об этом передает Голос Америки.

В частности, Трамп заявил, что важно находить взаимопонимание с путиным, потому что у него 1700 ядерных ракет. Поэтому "взаимопонимание с ним – это положительно, а не отрицательно".

"И все же я с путиным нашел общий язык. Позвольте мне сказать, что я с ним очень хорошо нашел общий язык. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет, и это так. Это хорошо. Найти общий язык - это нормально", - сказал Трамп, в опубликованном отрывке разговора.

Ведущая Кристен Велкер рассказала, что во время интервью она напомнила Трампу о бомбардировке россией роддомов в Украине, похищении украинских детей, массовых захоронениях убитых россией украинцев и спросила отношение политика к этому.

"Это ужасно", - сказал Трамп, но он подчеркнул, что имеет "очень хорошие отношения" с путиным. "Никто не был более жестким по отношению к россии, чем я", - добавил Трамп. Он также повторил, что говорил в одном из предыдущих интервью: "Путин очень любит Украину". "Это зеница его ока", – говорил Трамп, описывая одержимость путина Украиной.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина могла бы избежать нападения россии, если бы согласилась на территориальные уступки и нейтральный статус НАТО.

На это в ОП ему ответили, что Украина не будет уступать территории ради завершения войны, потому что это вопрос самоуважения и свободы.