07:33 14 Февраль Киев, Украина

Бывший президент Хамид Карзай на многолюдной пресс-конференции обратился за помощью к американцам, особенно к семьям тысяч погибших в результате терактов 11 сентября, чтобы заставить президента Джо Байдена отменить приказ, изданный на прошлой неделе. Он назвал это «несправедливым», заявив, что афганцы также стали жертвами лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.



Бен Ладен был привезен в Бен Ладен был привезен в Афганистан афганскими полевыми командирами после того, как был изгнан из Судана в 1996 году. Эти же самые полевые командиры позже объединились с возглавляемой США коалицией, чтобы свергнуть талибов в 2001 году. Однако именно лидер талибов мулла Мохаммад Омар отказался передать бен Ладена в США после разрушительных терактов 11 сентября, в результате которых погибли тысячи людей.



«Народ Афганистана разделяет боль американского народа, разделяет боль семей и близких тех, кто погиб, кто потерял свою жизнь в трагедии 11 сентября», — сказал Карзай. «Мы сочувствуем им, но афганцы такие же жертвы, как и те семьи, которые погибли. ... Удержание денег или изъятие денег у народа Афганистана от его имени является несправедливым по отношению к афганскому народу».



Приказ президента Байдена, подписанный в прошлую пятницу, освободил афганские активы на сумму 7 миллиардов долларов, которые в настоящее время хранятся в Соединенных Штатах, которые будут разделены между жертвами 11 сентября и гуманитарной помощью афганцам.



Жертвы 11 сентября и их семьи имеют судебные иски против талибов и 7 миллиардов долларов в банковской системе США. 3,5 миллиарда долларов были выделены для суда США, чтобы решить, могут ли они быть использованы для урегулирования претензий семей жертв 11 сентября. Американские суды также должны будут дать свое согласие перед выделением денег на гуманитарную помощь.



Мы «просим суды США сделать обратное, вернуть афганские деньги афганскому народу», — сказал Карзай. «Эти деньги не принадлежат никакому правительству, эти деньги принадлежат народу Афганистана».



Между тем, приказ Байдена требует, чтобы 3,5 миллиарда долларов, выделенные на гуманитарную помощь, были переданы в траст и использованы для помощи афганцам в обход их правителей талибов.



Но Карзай потребовал вернуть все 7 миллиардов долларов центральному банку Афганистана для проведения денежно-кредитной политики. Он выступал против передачи афганских резервов международным организациям по оказанию гуманитарной помощи.



«Вы даете нам наши собственные деньги, чтобы их можно было потратить для тех иностранцев, которые приезжают сюда, чтобы платить им зарплату, отдавать их (неправительственным организациям)», — сказал он.



Экономика Афганистана балансирует на грани краха после того, как международные деньги перестали поступать в страну с приходом в середине августа талибов.

В прошлом месяце Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить Афганистану 5 миллиардов долларов. ООН предупреждает, что 1 миллиону детей грозит голодная смерть, а 90% афганцев живут за чертой бедности, составляющей всего 1,90 доллара в день.



Карзай был первым демократически избранным президентом Афганистана после того, как коалиция во главе с США свергла Талибан в 2001 году. Он служил до 2014 года до Ашрафа Гани, который бежал из страны 15 августа, оставив двери открытыми для захвата Кабула талибами. Карзай высоко ценился как представитель всех многочисленных этнических групп Афганистана, но его администрацию, как и последующие афганские администрации, преследовали обвинения в повсеместной коррупции.





