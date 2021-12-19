Эксперты назвали страны ЕС, в которых уровень безработицы выше, чем в Украине

Согласно данным аналитиков из Евростата, уровень безработицы в странах Европейского союза за октябрь 2021 составил 6,7%. Это среднестатистическое значение, выведенное из суммы процентов всех государств, входящих в состав ЕС.
Этот показатель превышает уровень безработицы в Украине. В частности, в Испании, Греции и Италии число безработных людей доходит до 15%. В это же время, в Украине, согласно данным Государственной статистики, этот процент по состоянию на октябрь 2021 составляет 10,3%.
Специалисты подсчитали, что в октябре 2021 14,3 миллиона европейцев находились без работы. С одной стороны, это очень высокий отрицательный показатель, но с другой меньше, чем в октябре 2020 на 1,6 миллиона человек.
Та же картина обстоит и с молодежью. На период октября число молодых людей (до 25 лет), не занятых профессиональной деятельностью, составляло 2,9 миллиона человек. В октябре 2020 их было на 165 тысяч человек больше.
К такой ситуации привела вспышка коронавируса, ввиду чего количество заявок за пособиями в связи с отсутствием работы возросло в разы.
Относительно высокий уровень безработицы зафиксирован в Северной Европе: Швеция — 8,7%, Финляндия — 7,5%. Самый низкий, согласно данным Евростата, в Чехии — 2,6%, Нидерландах — 2,9%, Германии — 3,3% и Польше — 3,4%.
Этот показатель превышает уровень безработицы в Украине. В частности, в Испании, Греции и Италии число безработных людей доходит до 15%. В это же время, в Украине, согласно данным Государственной статистики, этот процент по состоянию на октябрь 2021 составляет 10,3%.
Специалисты подсчитали, что в октябре 2021 14,3 миллиона европейцев находились без работы. С одной стороны, это очень высокий отрицательный показатель, но с другой меньше, чем в октябре 2020 на 1,6 миллиона человек.
Та же картина обстоит и с молодежью. На период октября число молодых людей (до 25 лет), не занятых профессиональной деятельностью, составляло 2,9 миллиона человек. В октябре 2020 их было на 165 тысяч человек больше.
К такой ситуации привела вспышка коронавируса, ввиду чего количество заявок за пособиями в связи с отсутствием работы возросло в разы.
Относительно высокий уровень безработицы зафиксирован в Северной Европе: Швеция — 8,7%, Финляндия — 7,5%. Самый низкий, согласно данным Евростата, в Чехии — 2,6%, Нидерландах — 2,9%, Германии — 3,3% и Польше — 3,4%.
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