Эксперт по правам человека: хунта Мьянмы использует оружие из России и Китая против мирных жителей

16:17 22 Февраль Киев, Украина

Независимый эксперт ООН по правам человека говорит, что Россия и Китай поставляли военной хунте Мьянмы оружие , которое использовалось против мирных жителей.

Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме, во вторник опубликовал подробный отчет о типах вооружений, которые две страны продают хунте с 2018 года, включая истребители, бронетехнику, системы баллистических ракет и мобильные системы защиты. В отчете говорится, что это было сделано «с полным осознанием того, что они, вероятно, будут использованы в нападениях на мирных жителей».

В отчете также отмечается, что Сербия санкционировала передачу ракет и артиллерии вооруженным силам Мьянмы.

Немедленных комментариев со стороны Китая, России (являются постоянными членами Совета Безопасности ООН) Мьянмы или Сербии не поступало.

В отчете Эндрюса также указаны несколько стран, включая Беларусь, Украину, Пакистан, Южную Корею и Израиль, заявив, что они снабжают вооруженные силы Мьянмы оружием с 2018 года, даже после того, как страна начала репрессии против представителей этнического мусульманского меньшинства рохинджа в западном штате Ракхайн. В результате репрессий более 700 000 рохинджа пересекли границу с Бангладеш.

Военные Мьянмы захватили власть 1 февраля 2021 года, задержав Аунг Сан Су Чжи, де-факто главу гражданского правительства, и других высокопоставленных чиновников, заявив о широкомасштабных фальсификациях на всеобщих выборах в ноябре прошлого года. Национальная лига за демократию Су Чжи с большим перевесом одержала победу над поддерживаемой военными Союзной партией солидарности и развития.

В прошлом Китай описывал переворот как «перестановки в кабинете министров», а Россия называла его «чисто внутренним делом». Оба использовали свое влияние в Совете Безопасности для воды.

В письменном заявлении Эндрюс, бывший конгрессмен США, похоже, раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что он не проголосовал за резолюцию, принятую в июне прошлого года Генеральной Ассамблеей ООН, призывающую государства-члены предотвратить поток оружия в Мьянму.

Эндрюс сказал, что поставки оружия в Мьянму для убийства мирных жителей «действительно шокируют совесть», и призвал Совет Безопасности провести экстренное заседание для обсуждения и голосования по резолюции о запрете поставок.

«Чем больше мир будет медлить, тем больше невинных людей, в том числе детей, погибнет в Мьянме», — сказал он.

В ноябре Совет Безопасности выступил с заявлением, призывающим к прекращению насилия в Мьянме. Независимая таиландская группа активистов «Ассоциация помощи политзаключенным» сообщает, что с момента февральского переворота в результате насильственных протестов против военного режима было убито по меньшей мере 1560 человек.