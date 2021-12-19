Экс-министр Дании получила 2 месяца за решеткой, потому что разлучала семьи мигрантов

15:53 15 Декабрь Киев, Украина

Верховный суд Дании признал виновной в должностном правонарушении экс-министра по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг и присудил ей два месяца заключения.



Об этом сообщает Copenhagen Post.



Решение суда было почти единогласным – 25 против одного – и не подлежит обжалованию. Чиновницу обвинили в нарушении законов за то, что в 2016 году она не позволила несовершеннолетним беженцам находиться в приюте вместе со своими женами или сожителями. Бывшая министр тогда убеждала, что таким образом хочет защитить девушек, вероятно, пострадавших от детских браков.



Позиция Стойберга возмутила 23 разлученные пары мигрантов преимущественно из Сирии, а некоторые даже подали жалобу Омбудсмену страны.



Судьи постановили, что, не оценивая каждый случай индивидуально, Стойберг нарушила статью 8 Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной жизни и некоторые положения законодательства Дании.

"Должна сказать, что я очень, очень удивлена", - прокомментировала приговор Стойберг.

Журналисты отмечают, что точно не известно, действительно ли экс-министр будет отбывать срок заключения в тюрьме, ведь в Дании часть приговоров сроком до шести месяцев при соблюдении определенных условий позволяют заменить на обязательство носить электронный браслет.



Напомним, что миграцию в мире не остановила даже пандемия коронавируса, а потому люди, которые ищут лучшей жизни, несмотря на риски, вынуждены преодолевать тысячи километров. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году в мире погибли более 3 тысяч мигрантов. За год по меньшей мере 1773 человека умерли по дороге в Европу.



Также всего за два года в Европе исчезло более 18 тысяч детей-беженцев.