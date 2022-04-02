Экс-кандидат в президенты Беларуси получил 14 лет тюрьмы

10:40 06 июля Киев, Украина

Белорусский оппозиционер, бывший руководитель "Белгазпромбанка" и экс-кандидат в президенты был признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.

По решению Верховного суда Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы, суд огласил приговор 6 июля, передает БЕЛТА.



Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей.



Бабарико является главным фигурантом по делу «Белгазпромбанка», которым он руководил 20 лет, должность он оставил накануне президентской избирательной кампании. Ему предъявлены обвинение по фактам получения взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Вины он не признал.



22 июня государственное обвинение попросило для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.



Суд проходит в полузакрытом режиме: родственников допускают, но без телефонов и планшетов, из СМИ аккредитовали только лояльные власти издания.



Amnesty International признала Бабарико политическим заключенным.