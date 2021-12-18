Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц уходит из политики

18:29 02 Декабрь Киев, Украина

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц ( Sebastian Kurz ), подозреваемый в коррупционных действиях , уходит из политики .

Он заявил в четверг, 2 декабря, что уходит в отставку с должности главы консервативной Австрийской народной партии (АНП) и лидера фракции в парламенте.



Курц признал, что за десять лет в политике, он, как и любой человек, допускал ошибки. Однако, по его словам, он всегда пытался сделать все, что было в его силах. Курц признался, что в последнее время энтузиазма относительно политики у него стало меньше - в частности, из-за обвинений и судебных разбирательств против него. Экс-канцлер пообещал опровергнуть предъявленные против него обвинения.

Как заметила австрийская газета Kronen Zeitung, последним толчком к отставке стало рождение у сына Курца несколько дней назад. По данным издания, бывший глава правительства планирует занять высокий пост в частном бизнесе. Ожидается, что новым лидером АНП станет министр внутренних дел Карл Негаммер (Karl Nehammer).



Курц впервые стал канцлером Австрии в декабре 2017 года, когда ему было 31 год. Таким образом, он стал самым молодым главой австрийского правительства в истории. В мае 2019 года на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт", правительству Курца было вынесено вотум недоверия. Он ушел в отставку с поста, однако по итогам досрочных парламентских выборов снова стал канцлером.



9 октября 2021 года Курц заявил об освобождении от должности главы правительства Австрии, оставшись лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.



18 ноября австрийский Национальный совет (нижняя палата парламента) лишил Курца депутатской неприкосновенности в связи с расследованием коррупционных обвинений.



Курца и его ближайшее окружение подозревают в использовании средств налогоплательщиков для освещения своей политической деятельности в СМИ в положительном ключе. Согласно данным следствия, бюджетные средства тратились на публикацию "политически мотивированных, иногда манипулятивных опросов одной из социологических компаний". Также, по данным прокуратуры, средства налогоплательщиков могли быть тайно перечислены Österreich в обмен на предоставление "возможностей влиять на редакционную политику".



По версии следствия, злоупотребления происходили в период с 2016 по 2018 год. Курц и издание Österreich отвергают обвинения.