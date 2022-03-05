Экс-госсекретарь США Помпео обвинил лаборатории Уханя в появлении коронавируса

Как рассказал в своем интервью каналу Fox News экс-госсекретарь США Майк Помпео, имеется много фактов, которые доказывают, что источником искусственно созданного вируса COVID-19 являются секретные лаборатории в китайском городе Ухань.
Он предупредил, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии (WIV) в преддверии вспышки коронавируса: "Китай не желает, чтобы мир знал, что произошло".
Помпео отметил, что в Китае могли бы прояснить все происходящее сейчас в мире за минуту, если бы захотели.
Он также раскритиковал "невежество" ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи по вопросам деятельности Коммунистической партии Китая (КПК). Он назвал "наивностью" верить, что КПК беспокоит то, что в "Ухане есть люди, которые умирают". В четверг утром Фаучи неоднократно защищал Китай, заявив CNN, что "довольно надуманно утверждать, будто китайцы намеренно создали что-то, что будет убивать их самих и других людей".
Напомним, на прошлой неделе разведка Британии допустила искусственное происхождение COVID-19.
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