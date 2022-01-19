Экс-глава Казахстана опроверг сообщения о том, что он сбежал за границу

13:16 19 Январь Киев, Украина





Назарбаев опроверг информацию о существовании напряженности между ним и выбранным им преемником, президентом Касым-Жомартом Токаевым. Некоторые предположили, что раскол между ними мог сыграть роль в обострении беспорядков.



Напомним, протесты в Казахстане, богатой нефтью и газом стране с населением 19 миллионов человек, начались 2 января в маленьком западном городке. Изначально причиной протестов послужило двукратное повышение цен на топливо. Однако протесты быстро распространились по всей стране, перерастая во всеобщий протест против авторитарной власти. В результате протестов и связанных с ними жестоких беспорядков погибло более 220 человек.



Токаев попытался успокоить толпу, объявив о 180-дневном ограничении цен на топливо и сместив Назарбаева с поста главы Совета национальной безопасности - влиятельного поста, который он занимал после ухода в отставку. Этот шаг был расценен некоторыми как попытка положить конец покровительству бывшего лидера. Это вызвало напряженность среди правящей элиты Казахстана и еще больше разожгло беспорядки.



В своем видеообращении, записанном во вторник, 81-летний Назарбаев отверг эти обвинения. «Никакого конфликта или противостояния внутри элиты страны нет. Слухи на этот счет совершенно беспочвенны», — сказал он.



Он также отмахнулся от сообщений, в которых утверждалось, что он бежал из страны. Нурсултан Назарбаев , руководивший Казахстаном в течение 29 лет, впервые публично рассказал о протестах и кровопролитии, к которому они привели.Назарбаев опроверг информацию о существовании напряженности между ним и выбранным им преемником, президентом Касым-Жомартом Токаевым. Некоторые предположили, что раскол между ними мог сыграть роль в обострении беспорядков.Напомним, протесты в Казахстане, богатой нефтью и газом стране с населением 19 миллионов человек, начались 2 января в маленьком западном городке. Изначально причиной протестов послужило двукратное повышение цен на топливо. Однако протесты быстро распространились по всей стране, перерастая во всеобщий протест против авторитарной власти. В результате протестов и связанных с ними жестоких беспорядков погибло более 220 человек.Токаев попытался успокоить толпу, объявив о 180-дневном ограничении цен на топливо и сместив Назарбаева с поста главы Совета национальной безопасности - влиятельного поста, который он занимал после ухода в отставку. Этот шаг был расценен некоторыми как попытка положить конец покровительству бывшего лидера. Это вызвало напряженность среди правящей элиты Казахстана и еще больше разожгло беспорядки.В своем видеообращении, записанном во вторник, 81-летний Назарбаев отверг эти обвинения. «Никакого конфликта или противостояния внутри элиты страны нет. Слухи на этот счет совершенно беспочвенны», — сказал он.Он также отмахнулся от сообщений, в которых утверждалось, что он бежал из страны.

«В 2019 году я передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор нахожусь на пенсии, нахожусь на пенсии в столице Казахстана, никуда не уезжая. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, — сказал Назарбаев.

По данным официальных лиц Казахстана, в результате беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников милиции и военнослужащих. Более 4300 человек получили ранения, тысячи были задержаны властями.



Чтобы подавить беспорядки, Токаев обратился за помощью к возглавляемому Россией военному альянсу Организации Договора о коллективной безопасности, в который входят шесть бывших советских республик. Блок направил в Казахстан более 2000 военнослужащих и вывел их через несколько дней.