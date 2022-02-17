Экономика России катится в пропасть

20:16 24 Сентябрь Киев, Украина

Решение властей РФ сократить стимулирующие меры, санкции и падение цен на нефть поставили под угрозу восстановление экономики России.

Такие выводы сделали аналитики Bloomberg.



Летом экономика восстанавливалась быстрее ожидаемого во многом благодаря росту потребительского спроса. Но стимулы для поддержания ситуации скоро истекут, так что покупательская способность рискует просесть.



Bloomberg констатирует, что бюджетные стимулы в России были в целом меньше, чем в других странах, и составили всего 4% ВВП, однако и такая поддержка сыграла положительную роль в восстановлении экономики. Впрочем, субсидии истекут в ближайшие месяцы, и ранее российские власти заявляли о намерении сократить с нового года траты и повысить налоги.



Более того, предупреждает агентство, еще одним препятствием может стать вторая волна коронавируса, и новые санкции против России.



Напомним, что российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов – стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро.



В августе российские фабрики и заводы несырьевого сектора вновь зафиксировали сокращение объемов выпуска. В годовом выражении спад ускорился с июльских 3,3% до 4,1%.