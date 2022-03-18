ЕКА отказалось сотрудничать с «Роскосмосом» в исследовании Марса. Рогозин заявил, что Россия сама отправит миссию на Марс

19:03 17 марта Киев, Украина





Правящий совет ЕКА, собравшийся 16-17 марта в Париже, оценил ситуацию с «ЭкзоМарс», сложившуюся из-за войны в Украине, и единогласно решил, что сейчас невозможно продолжать действующее сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии марсохода «ЭкзоМарс» с запуском в 2022 году.



Проект предполагал, что в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» на Марс отправят межпланетный аппарат. Марсоход должен был собрать на планете доказательства существования жизни в прошлом или настоящем.



Глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец, комментируя решение Европейского космического агентства, сказал, что ему «жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной».



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сказал, что Россия сама отправит миссию на Марс. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что приостанавливает сотрудничество с российской госкорпорацией «Роскосмос» в совместном российско-европейском проекте «ЭкзоМарс» (ExoMars) по исследованию Марса. Заявление организации опубликовано на ее сайте.Правящий совет ЕКА, собравшийся 16-17 марта в Париже, оценил ситуацию с «ЭкзоМарс», сложившуюся из-за войны в Украине, и единогласно решил, что сейчас невозможно продолжать действующее сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии марсохода «ЭкзоМарс» с запуском в 2022 году.Проект предполагал, что в августе-сентябре 2022 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-М» на Марс отправят межпланетный аппарат. Марсоход должен был собрать на планете доказательства существования жизни в прошлом или настоящем.Глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец, комментируя решение Европейского космического агентства, сказал, что ему «жаль, что коллеги из ЕКА ставят свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной».Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сказал, что Россия сама отправит миссию на Марс.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома „Восточный“ проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», — заявил он.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер считает, что, поскольку стартовое окно в 2022 году потеряно, запуск миссии «ЭкзоМарс» к поверхности Марса с партнерами из Франции или США будет возможен не ранее 2026 года