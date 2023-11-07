ЕП, возможно, снимет иммунитет с польских депутатов за разжигание ненависти к мигрантам

Комитет Европейского парламента по правовым вопросам (JURI) сегодня обнародует свои рекомендации относительно возможного снятия иммунитета четырем польским депутатам Европарламента, которых обвиняют в разжигании ненависти к мигрантам.
Эта информация поступила от Euractiv.
Позднее на этой неделе пленарное заседание Европарламента проголосует по данному вопросу и решит, будут ли сняты неприкосновенности с членов Европарламента: Беаты Мазурек и Томаша Поренбы из правящей партии Польши "Право и справедливость", а также Беаты Кемпы и Патрика Яка, членов коалиционного партнера "Суверенная Польша".
Им предъявлены обвинения в "разжигании ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий" за распространение видеоролика, который был опубликован перед местными выборами в Польше в 2018 году. В этом видео предполагалось, что мигранты были связаны с преступлениями, такими как изнасилования и насильственные нападения, и предсказывалось, что победа оппозиционной партии "Гражданская коалиция" приведет к наплыву мигрантов, что, как утверждали в ролике, приведет к тому, что жители "будут бояться выходить на улицы после наступления темноты".
Рафал Гавел, основатель польской неправительственной организации "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения", подал дополнительный обвинительный акт в ноябре 2021 года, после того как прокуратура дважды отклонила дело. Этот дополнительный обвинительный акт послужил началом процедуры снятия депутатской неприкосновенности четырех евродепутатов в феврале 2023 года.
Сторонники обвиняемых депутатов утверждают, что это обвинение - атака на свободу слова, и напоминают, что оно является частным обвинением, которое было "законно" отклонено прокуратурой. Депутат Европарламента Патрик Як подчеркнул, что "депутаты Европарламента не создавали этот ролик", и что он считает снятие неприкосновенности "ударом по свободе публичных дебатов" и нарушением свободы слова.
Если иммунитет будет снят, депутаты могут обратиться в Суд ЕС, что может продлить процесс. Например, дело о снятии неприкосновенности с бывшего президента Каталонии и депутата Европарламента Карлеса Пучдемона остается нерешенным в Суде ЕС с 2021 года.
Эта информация поступила от Euractiv.
Позднее на этой неделе пленарное заседание Европарламента проголосует по данному вопросу и решит, будут ли сняты неприкосновенности с членов Европарламента: Беаты Мазурек и Томаша Поренбы из правящей партии Польши "Право и справедливость", а также Беаты Кемпы и Патрика Яка, членов коалиционного партнера "Суверенная Польша".
Им предъявлены обвинения в "разжигании ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий" за распространение видеоролика, который был опубликован перед местными выборами в Польше в 2018 году. В этом видео предполагалось, что мигранты были связаны с преступлениями, такими как изнасилования и насильственные нападения, и предсказывалось, что победа оппозиционной партии "Гражданская коалиция" приведет к наплыву мигрантов, что, как утверждали в ролике, приведет к тому, что жители "будут бояться выходить на улицы после наступления темноты".
Рафал Гавел, основатель польской неправительственной организации "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения", подал дополнительный обвинительный акт в ноябре 2021 года, после того как прокуратура дважды отклонила дело. Этот дополнительный обвинительный акт послужил началом процедуры снятия депутатской неприкосновенности четырех евродепутатов в феврале 2023 года.
Сторонники обвиняемых депутатов утверждают, что это обвинение - атака на свободу слова, и напоминают, что оно является частным обвинением, которое было "законно" отклонено прокуратурой. Депутат Европарламента Патрик Як подчеркнул, что "депутаты Европарламента не создавали этот ролик", и что он считает снятие неприкосновенности "ударом по свободе публичных дебатов" и нарушением свободы слова.
Если иммунитет будет снят, депутаты могут обратиться в Суд ЕС, что может продлить процесс. Например, дело о снятии неприкосновенности с бывшего президента Каталонии и депутата Европарламента Карлеса Пучдемона остается нерешенным в Суде ЕС с 2021 года.
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