ЕК предложила создать новую структуру – Объединенный киберотдел ЕС

Европейская комиссия разработала киберстратегию для борьбы с хакерскими атаками, которая подразумевает создание сети оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.
Об этом информирует пресс-служба Еврокомиссии.
Ведомство предложило создать новую структуру – Объединенный киберотдел ЕС. Он будет координировать действия стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них.
Ведомство предложило создать новую структуру – Объединенный киберотдел ЕС. Он будет координировать действия стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них.
Стратегия предусматривает и практическую помощь партнерам в укреплении кибербезопасности: 20 проектов в области борьбы с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.
Для реализации стратегии в период с 2021 по 2027 год ЕС хочет привлечь 4,5 миллиарда евро в виде инвестиций.
Для реализации стратегии в период с 2021 по 2027 год ЕС хочет привлечь 4,5 миллиарда евро в виде инвестиций.
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