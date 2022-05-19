ЕК предложила создать новую структуру – Объединенный киберотдел ЕС

08:24 17 декабря Киев, Украина

Европейская комиссия разработала киберстратегию для борьбы с хакерскими атаками, которая подразумевает создание сети оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.

Об этом информирует пресс-служба Еврокомиссии.



Ведомство предложило создать новую структуру – Объединенный киберотдел ЕС. Он будет координировать действия стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них.

"Еврокомиссия готовится к созданию путем поэтапных переговоров со странами сообщества нового Объединенного киберотдела для активизации сотрудничества между структурами государств ЕС, ответственными за выявление, сдерживание и ответные действия на кибератаки", – отмечается в сообщении.

Стратегия предусматривает и практическую помощь партнерам в укреплении кибербезопасности: 20 проектов в области борьбы с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.



Для реализации стратегии в период с 2021 по 2027 год ЕС хочет привлечь 4,5 миллиарда евро в виде инвестиций.