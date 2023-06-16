ЕК предлагает новую систему распределения мигрантов среди государств-членов

По информации от RMF FM, Еврокомиссия выступила с предложением фактически обязательного расселения мигрантов среди государств-членов Европейского союза.
Предложение было озвучено еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Илвой Йоханссон во время встречи с послами стран-членов.
Это предложение возобновляет дискуссии, которые начались после миграционного кризиса в ЕС в 2015 году, но тогда некоторые страны не согласились с такой инициативой.
По новому предложению Еврокомиссии, будет введен механизм принудительного переселения нелегальных мигрантов. Если какая-то страна ЕС откажется участвовать в этом процессе, она будет обязана заплатить штраф в размере 22 000 евро за каждого не принятого мигранта.
Во время переговоров польский постпред Анджей Садош отметил, что Польша уже принимает 1 миллион беженцев из Украины под международной защитой, и ЕС выделил 200 миллионов евро на помощь им.
Он подчеркнул, что сумма в 22 000 евро за одного мигранта, которую планирует взимать Еврокомиссия, неразумно низкая в сравнении с выделенными средствами.
В целом, Еврокомиссия предлагает переселить 30 000 мигрантов в другие страны ЕС, с возможностью увеличения этой цифры до 120 000. Неофициально сообщается, что Франция и Германия выразили желание переселить не менее 35 000 мигрантов.
Париж также заявил о недостаточности суммы в 22 000 евро на одного мигранта. Однако некоторые страны, включая Словакию, Хорватию и Венгрию, поддерживают позицию Польши и выражают свою поддержку ее аргументам.
Предложение было озвучено еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Илвой Йоханссон во время встречи с послами стран-членов.
Это предложение возобновляет дискуссии, которые начались после миграционного кризиса в ЕС в 2015 году, но тогда некоторые страны не согласились с такой инициативой.
По новому предложению Еврокомиссии, будет введен механизм принудительного переселения нелегальных мигрантов. Если какая-то страна ЕС откажется участвовать в этом процессе, она будет обязана заплатить штраф в размере 22 000 евро за каждого не принятого мигранта.
Во время переговоров польский постпред Анджей Садош отметил, что Польша уже принимает 1 миллион беженцев из Украины под международной защитой, и ЕС выделил 200 миллионов евро на помощь им.
Он подчеркнул, что сумма в 22 000 евро за одного мигранта, которую планирует взимать Еврокомиссия, неразумно низкая в сравнении с выделенными средствами.
В целом, Еврокомиссия предлагает переселить 30 000 мигрантов в другие страны ЕС, с возможностью увеличения этой цифры до 120 000. Неофициально сообщается, что Франция и Германия выразили желание переселить не менее 35 000 мигрантов.
Париж также заявил о недостаточности суммы в 22 000 евро на одного мигранта. Однако некоторые страны, включая Словакию, Хорватию и Венгрию, поддерживают позицию Польши и выражают свою поддержку ее аргументам.
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