Египетско-российские отношения набирают обороты

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В заявлении



В заявлении говорится, что учения начались с церемонии приема российских военнослужащих, участвующих в учениях, которые проводились на военно-морской базе в Александрии Рас-Аль-Тин. Согласно сообщению, в учениях с обеих сторон приняли участие военно-морские подразделения, фрегаты, ракетные установки, корабли вспомогательного снабжения и подразделения ВМФ специального назначения.



На заключительном этапе учений присутствовали командующий ВМС Египта вице-адмирал Ахмед Халед, заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, посол России в Каире и военачальники двух стран.



Совместные военные учения Египта и России были не первыми. Две страны начали свои первые военно-морские учения «Мост дружбы» в 2015 году. С тех пор ежегодно армии двух стран проводят совместные военные учения. В 2021 году две армии провели два учения, первое - «Защитники дружбы 5» - в октябре. Второй, Мост Дружбы, был на прошлой неделе между военно-морскими силами Египта и России. На минувших выходных военно-морские силы Египта и России завершили совместные учения «Мост дружбы».В заявлении египетской армии говорится, что совместные учения стали «частью отличных отношений между Египтом и Россией с целью расширения сотрудничества и обмена опытом между вооруженными силами обеих стран».В заявлении говорится, что учения начались с церемонии приема российских военнослужащих, участвующих в учениях, которые проводились на военно-морской базе в Александрии Рас-Аль-Тин. Согласно сообщению, в учениях с обеих сторон приняли участие военно-морские подразделения, фрегаты, ракетные установки, корабли вспомогательного снабжения и подразделения ВМФ специального назначения.На заключительном этапе учений присутствовали командующий ВМС Египта вице-адмирал Ахмед Халед, заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, посол России в Каире и военачальники двух стран.Совместные военные учения Египта и России были не первыми. Две страны начали свои первые военно-морские учения «Мост дружбы» в 2015 году. С тех пор ежегодно армии двух стран проводят совместные военные учения. В 2021 году две армии провели два учения, первое - «Защитники дружбы 5» - в октябре. Второй, Мост Дружбы, был на прошлой неделе между военно-морскими силами Египта и России.





Генерал Мохамед Заки, главнокомандующий вооруженными силами Египта и министр обороны и военного производства, и его российский коллега Сергей Шойгу подписали протокол о сотрудничестве, который поднял египетско-российские военные отношения на новый уровень. Заки сказал: «Египет желает вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень, и прогресс в нашем военном сотрудничестве, достигнутый за короткий период времени, подтверждает, что мы на правильном пути. Мы очень хотим и дальше развивать военное сотрудничество между нашими двумя странами во всех направлениях и в духе взаимного доверия между нами ».



Шойгу сказал, что растущие военные отношения между Москвой и Каиром отражают крепкую дружбу и взаимное доверие между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Абдель-Фаттахом Ас-Сиси. По его словам, протокол о сотрудничестве означает укрепление военных связей между Египтом и Россией в области военных учений и современных вооружений.



Месяц назад президенты Путин и Ас-Сиси разговаривали по телефону, в ходе которого они обсудили средства активизации египетско-российского сотрудничества в военной, экономической, деловой, промышленной и энергетической областях.



Пресс-секретарь президента Бассам Ради сказал, что два президента затронули важность военных отношений между своими странами, а также последние события, касающиеся атомной электростанции Дабаа, первой атомной станции Египта, расположенной недалеко от Марса-Матруха, к востоку от Александрии.



Ожидается, что электростанция, которую реализует российская атомная энергетическая корпорация «Росатом» в соответствии с соглашением, подписанным между Египтом и Россией в 2015 году, начнет вырабатывать электроэнергию в 2028 году.



Премьер-министр Мустафа Мадбули сказал, что проект Дабаа отражает нынешние прочные и стратегические отношения между Египтом и Россией. «У Египта и России сейчас стратегические отношения, и они отражают политическую координацию между двумя странами на самом высоком уровне», - сказал Мадбули.



Заявление Мадбули последовало за египетско-российским ядерным форумом, завершившимся 7 декабря. Мадбули сказал: «Россия всегда была надежным партнером Египта. Когда там был Советский Союз, Россия помогла Египту построить свой первый ядерный реактор в Аншасе в 1960-х », добавив, что« похоже, что история повторяется, когда политическое руководство Египта снова решило выбрать Россию, чтобы она взяла на себя ответственность за строительство нового национального проекта страны. - АЭС Дабаа - первая в своем роде электростанция ».



Мадбули сказал, что ядерная энергия является основным источником чистой энергии, свободной от выбросов углерода, которые вызывают загрязнение в широком масштабе. «Использование ядерной энергии и других чистых источников энергии является частью нашего долгосрочного плана развития, и мы считаем, что Россия является лучшим партнером в этом отношении из-за ее большого опыта и навыков в этой области», - сказал Мадбули.



Директор по строительству «Дабаа» Анатолий Ковтунов подтвердил, что работы на заводе продолжаются. «Несмотря на пандемию коронавируса, работы на Дабаа никогда не прекращались, и первый реактор станции будет запущен в 2028 году в соответствии с графиком».



Григорий Сонснин, генеральный директор проекта атомной электростанции в Дабаа, указал, что «четыре ядерных реактора, которые образуют АЭС в Дабаа, будут третьего поколения, которые считаются новейшими, лучшими и безопасными в мире и соответствуют самым современным требованиям, современным международным стандартам».



Сонснин сказал, что Дабаа будет краеугольным камнем стратегических отношений между Египтом и Россией на многие годы вперед. «Этот проект, направленный на повышение уровня жизни в Египте, будет таким же историческим, как Высокая плотина, которую Россия помогла Египту построить в 1960-х годах», - сказал Сонснин.



Министр энергетики Мохамед Шакер сказал, что проект Дабаа поднимет египетско-российские отношения «на новую высоту и что он будет много значить для развития Египта, поскольку не только укрепит потенциал страны в области чистой энергии, но и будет способствовать повышению уровня энергоэффективности». Египетская промышленность ».



Шейкер сказал, что целью египетско-российского ядерного форума является рассмотрение прогресса в реализации Дабаа. «Между Управлением атомных электростанций Египта и корпорацией« Росатом »существует тесная координация по устранению препятствий, которые могут встать на пути реализации национального проекта Дабаа, - сказал Шакер.



Ковтунов сказал, что Dabaa в настоящее время предоставляет рабочие места 1000 рабочих - египтянам и россиянам - и что к концу 2022 года общее количество рабочих на заводе достигнет 5000, а к 2028 году проект создаст 30 000 рабочих мест, или 70 процентов. из которых египтяне.



В ходе телефонного разговора между Ас-Сиси и Путиным в прошлом месяце оба лидера обменялись мнениями о последних событиях, связанных с созданием российской промышленной зоны в восточной части Порт-Саида.



В июле власти России и Египетская экономическая зона Суэцкого канала (SCZone) подписали предварительное соглашение о расширении российской промышленной зоны в Суэцком канале.



Российская зона в соответствии с соглашением будет расширена до восточного Порт-Саида и Айн-Сохны на площади в пять миллионов квадратных метров.



Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осмаков заявил на российском торговом форуме на этой неделе, что Россия начнет финансирование строительства своей Российской зоны (РИЗ) в следующем году. «Изначально предполагалось, что строительство начнется в 2020 году, но было отложено из-за пандемии Covid-19. Но мы серьезно относимся к тому, что строительство начнется в 2022 году ».