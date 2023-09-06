Египет закупил 500 000 тонн российской пшеницы в частной сделке - СМИ

Египетский государственный покупатель зерна приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в ходе частной сделки, сообщает Reuters.
Издание провело беседы с четырьмя трейдерами, которые сумели достичь соглашения о более низких ценах по сравнению с предложениями на традиционных тендерах.
Следует отметить, что в прошлом году Египет перешел к прямым закупкам, отказавшись от тендеров, после того как война в Украине нарушила его торговые операции.
1 сентября Генеральное управление по поставкам товаров Египта закупило приблизительно 480 тысяч тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну на условиях франко-завод. Это означает, что продавец предоставил доступ к товару на заводе, складе или фирме, а покупатель самостоятельно осуществил его забор и доставку.
Трейдеры, интервьюированные Reuters, отмечают, что цена может быть даже ниже неофициального минимума, установленного правительством россии для регулирования внутренних цен на пшеницу.
Издание провело беседы с четырьмя трейдерами, которые сумели достичь соглашения о более низких ценах по сравнению с предложениями на традиционных тендерах.
Следует отметить, что в прошлом году Египет перешел к прямым закупкам, отказавшись от тендеров, после того как война в Украине нарушила его торговые операции.
1 сентября Генеральное управление по поставкам товаров Египта закупило приблизительно 480 тысяч тонн российской пшеницы у торговой компании Solaris по цене около 270 долларов за тонну на условиях франко-завод. Это означает, что продавец предоставил доступ к товару на заводе, складе или фирме, а покупатель самостоятельно осуществил его забор и доставку.
Трейдеры, интервьюированные Reuters, отмечают, что цена может быть даже ниже неофициального минимума, установленного правительством россии для регулирования внутренних цен на пшеницу.
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