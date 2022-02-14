Египет возобновил визовый сбор для иностранных гостей

Египет возобновил визовый сбор для туристов, до этого почти год визовый сбор не взимался, теперь же при въезде придется платить 25 долларов.
Об этом 19 мая сообщило издание Egypt Independent.
В прошлом году Кабинет министров страны одобрил предложение об освобождении туристов, которые приезжают на курорты Красного моря от уплаты визовых сборов во время пандемии.
Напомним, льготный период действовал с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года. Работники турфирм призывали правительство страны продлить его до 1 ноября, однако сбор возобновили.
Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита.
Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.
Онлайн-виза может быть одноразовой (на 30 дней) или многоразовой, позволяющей ездить в Египет периодически в течение 180 дней.
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