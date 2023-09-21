Египет ведет переговоры о покупке пшеницы из Казахстана

Египетские власти находятся в стадии переговоров с банком из Абу-Даби, ОАЭ, о предоставлении кредитной линии для закупки пшеницы из Казахстана вместо традиционных поставок из россии, передает Reuters.
Этот ход может предоставить Египту более доступную альтернативу российской пшенице, после того как россия заблокировала соглашение о поставках зерна по цене ниже неофициально установленной минимальной цены.
На данный момент переговоры по кредитному соглашению находятся на ранней стадии, и ведется обсуждение цены, объема поставок пшеницы и условий кредита.
Генеральное управление по поставке сырьевых товаров (GASC), государственный закупщик зерна в Египте, в настоящее время ведет переговоры о цене, которая может быть ниже установленной россией неофициальной минимальной цены в $270 за метрическую тонну на тендере.
Российские поставщики пшеницы и GASC столкнулись с проблемой неофициально установленной минимальной цены, которая послужила преградой для заключения сделок, особенно после увеличения продаж российской пшеницы в Египете после начала вторжения в Украину в 2022 году.
Этот ход может предоставить Египту более доступную альтернативу российской пшенице, после того как россия заблокировала соглашение о поставках зерна по цене ниже неофициально установленной минимальной цены.
На данный момент переговоры по кредитному соглашению находятся на ранней стадии, и ведется обсуждение цены, объема поставок пшеницы и условий кредита.
Генеральное управление по поставке сырьевых товаров (GASC), государственный закупщик зерна в Египте, в настоящее время ведет переговоры о цене, которая может быть ниже установленной россией неофициальной минимальной цены в $270 за метрическую тонну на тендере.
Российские поставщики пшеницы и GASC столкнулись с проблемой неофициально установленной минимальной цены, которая послужила преградой для заключения сделок, особенно после увеличения продаж российской пшеницы в Египете после начала вторжения в Украину в 2022 году.
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