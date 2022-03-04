Египет: шесть девочек-подростков погибли во время пожара в СИЗО

20:09 04 Июнь Киев, Украина

В центре временного содержания под стражей для несовершеннолетних в Каире произошел пожар , в результате которого погибли 6 девочек-подростков, 19 получили ранения.



Пожар вспыхнул в ночь на пятницу в районе Аль-Марг и был потушен лишь спустя два часа, сообщил AFP сотрудник службы безопасности.

"Возгорание произошло из-за короткого замыкания в детской палате СИЗО .", - говорится в сообщении.

Огонь практически уничтожил одно крыло следственного изолятора, в течение нескольких часов его взяли под контроль работники гражданской обороны. Прокуратура начала расследование причин пожара с допроса выживших.

Официальных данных от властей о причинах и последствиях инцидента пока нет. Тем не менее, прокуратура Египта уже заявила о том, что начальник учреждения, в котором находится около 200 девочек в возрасте от 14 до 17 лет, был немедленно задержан.

Смертельные пожары — обычное дело в Египте, где многие здания обветшали и находятся в крайне плохом состоянии, отмечает AFP.