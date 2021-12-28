Египет: с рельсов сошли пассажирские вагоны, погибли 11 человек

10:42 19 Апрель Киев, Украина

У пассажирского поезда, следовавшего в египетский город Мансура, на полном ходу сошли с рельсов четыре вагона. В результате аварии около сотни травмированных и минимум одиннадцать погибших.

Об этом сообщает Daily Mail.



Происшествие произошло около 16 часов в воскресенье, 18 апреля, в провинции Кальюбия, к северу от Каира, говорится в заявлении администрации железной дороги. Поезд направлялся в город Мансура из столицы страны, когда вагоны сошли с рельсов.



К месту крушения прибыло 60 карет скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших.



Причина крушения пока не известна. Начато расследование.