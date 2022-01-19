Египет с 6 мая "закрывается" на локдаун

08:12 06 Май Киев, Украина

Высокий уровень инфицирования коронавирусом в Египте, вынудил руководство страны ввести общий локдаун с 6 по 20 мая.

Об этом сообщает Reuters.



В специальном телеобращении к нации выступил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Он заявил, что локдаун вводится на две недели с четверга, 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны.



Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

"Правительство глубоко обеспокоено тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. Мы видим, что инфекция поражает целые семьи, когда один человек заболевает, он заражает все своих родных и близких", - сказал премьер-министр.