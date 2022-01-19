Египет с 6 мая "закрывается" на локдаун

Высокий уровень инфицирования коронавирусом в Египте, вынудил руководство страны ввести общий локдаун с 6 по 20 мая.
Об этом сообщает Reuters.
В специальном телеобращении к нации выступил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Он заявил, что локдаун вводится на две недели с четверга, 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны.
Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.
В специальном телеобращении к нации выступил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Он заявил, что локдаун вводится на две недели с четверга, 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны.
Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.
Мадбули напомнил о том, что необходимо иметь защитные маски на лице и добавил, что власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 50 египетских фунтов (3 доллара) за несоблюдение масочного режима.
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